Белорусы выставят на ралли «Шелковый путь» сразу четыре экипажа

Команда «МАЗ-СПОРТавто» выставит на международное ралли «Шелковый путь» сразу четыре экипажа. Впервые белорусские гонщики выступят в столь широком составе.

«Впервые мы повезем на гонку четыре экипажа, что говорит о развитии команды и ее возросшей роли в мире автоспорта. За несколько лет мы вошли в число фаворитов ралли-рейдов, а бренд МАЗ теперь узнают и уважают от Китая до Аргентины. Сейчас нам важно не останавливаться и двигаться вперед», — подчеркнул руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Организаторы предложили белорусским гонщикам льготные условия участия, компенсируя тем самым изменения в маршруте гонки и неопределенности в сроках ее проведения. Экипаж Сергея Вязовича, ставший на последнем «Дакаре» серебряным призером, и вовсе освобожден от вступительных взносов.

Ралли «Шелковый путь» в этот раз будет состоять из двух отдельных гонок. Первая стартует 20 июля в Астрахани и закончится 27 июля на Красной площади в Москве. В течение недели гонщики проедут свыше трех тысяч километров в условиях бездорожья.

Второй отрезок, который пройдет по территории Китая, предстоит преодолеть уже в сентябре. Традиционно он будет включать в себя песчаные отрезки с коварными дюнами.

Ранее ралли-рейд проходил еще и по бескрайним степям Казахстана, но в этот году страна не будет принимать гонщиков.

В «Шелковом пути» примет участие около 70 автомобилей (грузовиков и внедорожников) из 30 стран. Н

«Гонка станет серьезным испытанием для гонщиков и техники. Последние годы «Шелковый путь» по уровню сложности не уступал, а местами и превосходил всемирно известный «Дакар». Нам предстоит соревноваться со многими титулованными пилотами, в том числе с гонщиками команды «КАМАЗ-мастер». Готовимся к серьезной борьбе», — признался Сергей Вязович.

Команда выступит в обновленном составе. Прежде всего, сформирован новый экипаж, в который вошли пилот Виталий Мурылев, штурман Дмитрий Вихренко и механик Сергей Завесницкий.

Лидер команды Сергей Вязович, как и прежде, поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Пилоту Александру Василевскому будут помогать штурман Антон Запорощенко и механик Евгений Подалинский. Еще один экипаж традиционно поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Белорусские гонщики проедут «Шелковый путь» на привычных грузовиках. В «боевой машине» Сергея Вязовича механики доработали двигатель, сместив его вглубь кузова. В грузовике Александра Василевского была снижена мощность мотора с 930 до 750 «лошадей», чтобы в последующем не иметь проблем с техническими регламентами ралли-рейдов из-за использования двигателя ТМЗ объемом 18,5 литра.

В прошлом году на ралли-рейде «Шелковый путь» все три МАЗа вошли в десятку сильнейших экипажей.