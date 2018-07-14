Минский клуб ДОСААФ обзавелся легендарным бипланом По-2

Легендарный биплан По-2 (У-2) пополнил парк Минского аэроклуба ДОСААФ. Самолет приобретен группой компаний «А-100» и будет базироваться на аэродроме в Липках.

По-2 будут использовать для демонстрационных полетов. Пилотировать его взялся начальник Минского аэроклуба ДОСААФ полковник в отставке Николай Мочанский, который налетал за свою карьеру около 7000 часов.

Самолетам По-2 недавно исполнилось 90 лет: их начали использовать с 1928 года. Когда-то именно от них пошло разговорное название «кукурузник», так как бипланы можно было легко спрятать в полях кукурузы. В годы Великой отечественной войны самолеты переоборудовали под легкие ночные бомбардировщики.

Первые 20 лет бипланы носили название У-2, а в 1948 году были переименованы в честь конструктора Николая Поликарпова.

По-2 разгоняется до 152 км/ч и может подниматься на высоту до 3000 метров. Без дозаправки биплан может пролететь 530 км, а для разбега ему достаточно 70 метров. Самолет вмещает только двух членов экипажа.

На днях Минский клуб ДОСААФ пополнился еще одним бипланом — модернизированной версией знаменитого «кукурузника» Ан-2.

Оба самолета можно будет увидеть на авиафестивале #Пронебо, который пройдет на аэродроме Боровая с 28 по 29 июля.