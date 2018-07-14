Первый контейнерный поезд из китайского Чунцина прибыл в Беларусь

/ Экономика
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14 июля на станцию «Колядичи» под Минском прибыл первый контейнерный поезд из китайского Чунцина, сообщает телеканал СТВ.

Расстояние в 8600 километров состав преодолел за 12 дней. В Беларусь прибыли товары легпрома и электроника. Сейчас стоит задача заполнить контейнеры на обратный путь белорусской продукцией.

Железнодорожное сообщение из Китая в Европу через Беларусь налажено с 2011 года. Однако с тех пор появилась необходимость прямых поставок из Чунцина.

Стороны обсуждают также создание в Колядичах транспортно-логистического узла. Это позволит сортировать грузы из Китая и отправлять их в страны Европы, Балтии, Скандинавии и Черноморского региона.

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Тэги: Беларусь-Китай контейнерный поезд Город: Чунцин

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