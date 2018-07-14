Очередь из туристических автобусов образовалась в «Новой Гуте» на границе с Украиной

В пункте пропуска «Новая Гута» на границе с Украиной образовалась очередь туристических автобусов на выезд из страны.

Начиная с полудня 14 июля, туристические группы массово прибывают к этому пункту пропуска — по 5-6 автобусов одновременно. С 14:00 оформления на выезд приходится ожидать в среднем двум десяткам рейсовых автобусов, сообщил БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

«При этом в ближайших пункта пропуска, способных принимать автобусы, очередей не наблюдается, что говорит о недостаточно эффективном планировании маршрутов со стороны туроператоров. Туристические компании не учитывают рекомендации Госпогранкомитета о равномерном распределении автомобильных перевозок групп туристов, направляющихся как на отдых, так и возвращающихся в страну», — отметил Бычковский.

По его словам. принимаются все необходимые меры для ускорения пересечения границы.

«Задействованы все рабочие места с привлечением резервов. Пограничный контроль занимает не более 10 минут на одно такое транспортное средство при нормативе 15 минут. С 14:00 по 18:00 оформлено 22 туристических автобуса. При том что пропускная способность «Новой Гуты» составляет четыре автобуса в час», — отметил представитель Госпогранкомитета.

Он подчеркнул, что при таком количестве транспортных средств время ожидания может достигать шести часов.