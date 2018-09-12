Фотофакт. Под Кобрином панелевоз вылетел в кювет и врезался в дерево

/ Происшествия
Просмотров: 187 Комментариев: 0

Дорожно-транспортное происшествие с большегруным автомобилем произошло вечером во вторник, 11 сентября, на трассе М-1/Е30 Брест – Минск – граница РФ.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний житель Барановичей не справился с управлением МАЗа, перевозившего железобетонные панели, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Работниками МЧС из кабины грузовика был деблокирован водитель, который получил травмы разной степени тяжести, с которыми был госпитализирован в Кобринскую центральную районную больницу.

Фото Брестского ОУ МЧС

Фото Брестского ОУ МЧС

Как сообщалось на днях, под Светлогорском на ровной дороге перевернулся молоковоз, а в ДТП под Солигорском «Жигули» улетели в кювет — водитель погиб, две пассажирки в больнице.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Кобрин

Другие материалы на эту тему:

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

В лобовом ДТП под Дрогичином погибла беременная женщина

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

БМВ совершил наезд на трех защитников Куропат у ресторана «Поедем поедим»

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Пьяная компания скрывалась от ГАИ: водитель-нарушитель погиб при погоне

Белорусские дети, попавшие в аварию в Румынии, ждут новый автобус

Белорусские дети, попавшие в аварию в Румынии, ждут новый автобус

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте