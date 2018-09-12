Фотофакт. Под Кобрином панелевоз вылетел в кювет и врезался в дерево

Дорожно-транспортное происшествие с большегруным автомобилем произошло вечером во вторник, 11 сентября, на трассе М-1/Е30 Брест – Минск – граница РФ.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний житель Барановичей не справился с управлением МАЗа, перевозившего железобетонные панели, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Работниками МЧС из кабины грузовика был деблокирован водитель, который получил травмы разной степени тяжести, с которыми был госпитализирован в Кобринскую центральную районную больницу.

Фото Брестского ОУ МЧС

Фото Брестского ОУ МЧС

Как сообщалось на днях, под Светлогорском на ровной дороге перевернулся молоковоз, а в ДТП под Солигорском «Жигули» улетели в кювет — водитель погиб, две пассажирки в больнице.