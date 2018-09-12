Доллар и евро после значительного роста падают на открытии торгов

/ Экономика
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Американская и европейская валюты, существенно укрепившиеся на торгах в понеделник и вторник, сегодня утром на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже свои позиции сдают.

Так, доллар теряет 0,0003 пункта и торгуется на уровне 2,1670 белорусского рубля, а евро на 0,0083 пункта – 2,5104 белорусского рубля.

А вот российская валюта значительно укрепляется. Плюс составляет 0,0113 пункта – 3,1079 белорусского рубля за 100 российских.

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Тэги: валюта

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