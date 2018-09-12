В Кормянском районе пьяный водитель скрывался от ГАИ и 20 метров тащил на своем автомобиле инспектора

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В Кормянском районе Гомельской области пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и около 20 метров протащил инспектора на своем автомобиле. Об этом со ссылкой на представителя ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталью Хололеенко сообщает newsgomel.by.

8 сентября в 23:05 вблизи деревни Семеновка сотрудник ДПС остановил легковую «Ауди».

При проверке документов милиционер заметил у водителя признаки опьянения и предложил пройти в служебный автомобиль. Рядовая просьба вызвала у автомобилиста необычную реакцию. «Инспектор попросил водителя выйти из автомобиля и передать ему ключи, на что мужчина ответил, что их в зажигании нет. Стал выходить, но в одно мгновение передумал, завел авто и начал скрываться. Инспектор успел схватиться за руль иномарки и пытался остановить водителя, но тот продолжал движение с сотрудником ГАИ около 20 метров», — рассказала Наталья Хололеенко.

Инспектор в итоге отпустил руль, вернулся к служебной машине и продолжил преследование нарушителя на ней. Пьяного водителя удалось остановить через километр погони.

Медосвидетельствование показало 2,36 промилле алкоголя. Нарушителю 42 года, нигде не работает.

В отношении него составили три административных протокола. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел).

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Тэги: пьяный водитель

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