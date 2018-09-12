МИДы Беларуси и России «сверили подходы» к выстраиванию диалога с США и Канадой

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Министерства иностранных дел Беларуси и России провели 11 сентября в Минске консультации по вопросам отношений с США и Канадой, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Делегацию Беларуси на консультациях возглавлял начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило, делегацию России — директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко.

Сообщается, что стороны обсудили текущее состояние отношений с Соединенными Штатами и Канадой, а также «обменялись взглядами и сверили подходы внешнеполитических ведомств к выстраиванию диалога с двумя североамериканскими странами на перспективу», пишет БелаПАН.

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Тэги: МИД Беларусь-Россия

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