МИДы Беларуси и России «сверили подходы» к выстраиванию диалога с США и Канадой

Министерства иностранных дел Беларуси и России провели 11 сентября в Минске консультации по вопросам отношений с США и Канадой, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Делегацию Беларуси на консультациях возглавлял начальник главного управления Европы и Северной Америки Андрей Бушило, делегацию России — директор департамента Северной Америки Георгий Борисенко.