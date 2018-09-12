Путин предложил Японии заключить мирный договор без предварительных условий

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор между двумя странами без всяких предварительных условий.

Фото пресс-службы Кремля

Обсуждение условий мирного договора между СССР (а теперь Россией) и Японией длится вот уже 70 лет.

Путин отметил, чтобы сдвинуть с места этот процесс Абэ предложил поменять подходы, и он ответил согласием.

Глава РФ выступил с предложением «заключить мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», а все спорные вопросы решать уже после подписания.