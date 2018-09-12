Министр информации: СМИ стремятся сделать мир менее агрессивным

Средства массовой информации влияют на общественное сознание и хотят сделать мир менее агрессивным, заявил министр информации Александр Карлюкевич на открытии пленарного заседания XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства», которое проходит 12 сентября в Минске, пишет БелаПАН .

Журналистов, отметил министр, часто обвиняют в попытках манипуляции общественным сознанием. Но вероятно, подчеркнул он, журналисты просто «ищут правду».

Медиафорум, организаторами которого выступили Министерство информации Республики Беларусь, Постоянный комитет Союзного государства, проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ, Исполнительного комитета СНГ, МИД Беларуси, Мингорисполкома, Белорусского государственного университета, Аналитического центра ЕсооМ, ОО «Белорусский союз журналистов».

Карлюкевич сообщил, что на форуме будут обсуждаться «наиболее актуальные темы взаимодействия СМИ и общества».

Первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков зачитал приветствие главы государства участникам форума. Лукашенко, в частности, отметил, что мероприятие является «авторитетной площадкой» для журналистов стран ближнего и дальнего зарубежья.