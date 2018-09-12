В Минске на остановке два пьяных брата избили мужчину

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В Минске два пьяных брата избили человека на остановке общественного транспорта.

Это произошло 8 сентября около 16 часов на остановке «улица Горовца». Два брата из микрорайона Серебрянка возвращались на трамвае от друзей, с которыми распивали спиртное. В вагоне они вели себя шумно, мужчина сделал им замечание. Братья отреагировали агрессивно и предложили мужчине «выйти поговорить».

В действиях братьев усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 339 УК «Хулиганство».

Санкция указанной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

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Тэги: драка хулиганство Город: Минск

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