Лукашенко поставил задачу участникам медиафорума

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Журналистское сообщество стоит перед новым вызовом, потому что современное медиапространство не имеет границ, а цифровые технологии широко открыли возможности и дали богатый выбор источников информации. Об этом говорится в приветствии Александра Лукашенко участникам и гостям ХIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства».

Фото из архива пресс-службы президента

Лукашенко считает, что данный форум стал «авторитетной площадкой для делового общения представителей СМИ стран ближнего и дальнего зарубежья», сообщает пресс-служба главы государства.

Он поставил задачу участникам и гостям: «Сегодня журналистскому сообществу необходимо сосредоточить внимание на вопросах соблюдения профессиональной этики и норм морали - таких же важных, как и свободное выражение своих убеждений».

Министерство информации ежегодно с 2006 года проводит Белорусский информационный форум, который направлен на решение задач государственной информационной политики.

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Тэги: Белорусский медиафорум СМИ власть-СМИ Персона: Александр Лукашенко

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