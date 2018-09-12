В Мостах пьяный цеплялся к прохожим и нарвался на… тренера по борьбе

В Мостах пьяный мужчина 1995 года рождения на железнодорожном вокзале цеплялся к прохожим и в качестве основной «жертвы» выбрал мужчину постарше.

Последний сначала не обращал внимания и игнорировал пристающего, но когда тот достал пневматический пистолет, скрутил агрессора и передал его наряду транспортной милиции.

Мужчина, как выяснилось, был тренером по борьбе.