Лукашенко вылетел в Узбекистан с официальным визитом

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Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба президента. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск.

Шавкат Мирзиёев (слева) и Александр Лукашенко во время рабочего визита белорусского лидера в Узбекистан, 23 июня 2016 года. Фото пресс-службы президента Беларуси

В Ташкенте Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым — в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.


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«Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники, — сообщает пресс-служба. — На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений — от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня».

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.

Визит продлится по 14 сентября.

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Тэги: Беларусь-Узбекистан Персона: Александр Лукашенко Шавкат Мирзиёев Город: Ташкент Минск

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