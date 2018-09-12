Лукашенко вылетел в Узбекистан с официальным визитом

Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба президента. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск.

Шавкат Мирзиёев (слева) и Александр Лукашенко во время рабочего визита белорусского лидера в Узбекистан, 23 июня 2016 года. Фото пресс-службы президента Беларуси

В Ташкенте Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым — в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.

«Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники, — сообщает пресс-служба. — На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений — от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня».

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.

Визит продлится по 14 сентября.