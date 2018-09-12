ESET выпустила спецверсию антивируса для абонентов МТС

Антивирусная ESET компания выпустила специальную версию продукта ESET NOD32 Mobile Security для Android для белорусского оператора МТС — Mobile Security МТС (Беларусь) .

По данным ESET, в первой половине 2018 года в мире ежемесячно появлялось до 300 новых вредоносных программ для Android. На эту операционную систему нацелено до 99% существующих мобильных угроз.

Злоумышленники нередко обходят систему безопасности официального магазина Google Play и распространяют вредоносные приложения под видом легитимных.

Теперь абоненты МТС Беларусь могут защитить смартфоны и планшеты на Android, бесплатно скачав специальную версию ESET NOD32 Mobile Security (Mobile Security МТС (Беларусь)).

Продукт в режиме реального времени защищает смартфоны и планшеты от вредоносных программ. Приложение автоматически обновляет вирусные базы, при этом МТС не взимает плату за трафик обновлений.

Mobile Security МТС (Беларусь) позволяет просканировать устройство на предмет вирусов, предотвратить заражение или установку потенциально опасных приложений. Доступна функция «Антивор», которая помогает в поиске украденного или потерянного устройства.

Есть и платная расширенная версия антивируса с дополнительными функциями.