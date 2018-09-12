На базе Karstadt и Kaufhof создается крупная торговая сеть

Североамериканский торговый гигант HBC и австрийская инвестиционная компания Signa – владельцы крупных торговых сетей Германии Karstadt и Kaufhof – начали процесс создания единого торгового предприятия.

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Как сообщается, стратегической целью является «розничная торговля, пригодная для будущего» и «создание в эпоху цифровых технологий одного из ведущих универсальных поставщиков».

Впрочем, не все так просто – идея слияния должна пройти процедуру утверждения антимонопольных органов ФРГ.

Ожидается, что управление концерном возьмет на себя директор компании Karstadt Штефан Фандерль.

Кроме этого, и большинство акций новой компании в будущем будет принадлежать холдингу Signa (владелец Karstadt) – процентное соотношение будет 50,01/49,99.