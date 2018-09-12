Белорусская короткометражка победила на фестивале SmartPhilm в Вашингтоне

Фильм молодого белорусского режиссера Кирилла Нонга «Работник года» удостоен приза жюри «Зал славы» и победы в номинации Smart Fiction фестиваля SmartPhilm в Вашингтоне.

«Работник года» — короткометражный фильм, повествующий о мире, в котором роботы постепенно вытесняют людей. Жюри фестиваля SmartPhilm-2018 признало его лучшим из 15 работ в категории фантастических фильмов, а также удостоило главной награды — приза жюри «Зал славы».

Отличительной чертой фестиваля SmartPhilm является то, что все участвующие в нем фильмы сняты исключительно на смартфоны или другие мобильные девайсы. Таким образом организаторы стремятся уравнять в техническом отношении шансы начинающих авторов и профессиональных режиссеров, оценивая в первую очередь креативность и творческий подход.

В 2017 году фильм «Работник года» получил Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm.

Кирилл Нонг — выпускник Нью-Йоркской киноакадемии (New York Film Academy). Главные роли в «Работнике года» исполнили актер из Санкт-Петербурга Константин Фисенко и заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов.