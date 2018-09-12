Биржа: доллар продолжает расти

12 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта продолжила свой рост. Плюс показал сегодня и российский рубль, а вот евро сдал позиции.

Так, доллар увеличился на 0,0008 пункта (0,04%) и остановился на отметке 2,1681 белорусского рубля, а российский рубль сразу на 0,0163 пункта (0,53%) – 3,1129 белорусского рубля за 100 российских.

В свою очередь евро, после того, как вчера добавил более двух копеек, потерял 0,0059 пункта (0,23%) – 2,5128 белорусского рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость барреля нефти Brent в среду утром поднялась выше 79 долларов США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11:30 снизился на 0,4016 рубля и составил 69,5728 рубля.