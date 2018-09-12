Фестиваль крафтового пива пройдет в Минске 29 сентября

29 сентября в Минске пройдет четвертый фестиваль крафтового пива Minsk Craft Beer Fest. С 14:00 до 23:00 креативный кластер ОК16 (ул. Октябрьская, 16) превратится в культурное пространство пивных мастеров и гурманов. Более 40 крафтовых броваров из Беларуси и ближнего зарубежья представят для дегустации свои необычные сорта и вкусы. Организаторы также обещают обширную зону с фуд-кортом, где каждый гость может освоить искусство пейринга — правильного сочетания пива и закусок.

По словам организаторов фестиваля, в этом году в фестивале участвуют только пивоварни, которые экспериментируют со вкусами и составами, развиваются, ищут идеальное пиво.

Вход на Minsk Craft Beer Fest составит 15 рублей. При покупке билета гость получает фирменный бокал и 3 биркоина, которые можно будет обменять на пиво.