Меркель: финансовый кризис 10 лет назад – ерунда в сравнении с наплывом беженцев

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По словам федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, миграционный кризис – самый большой вызов для Европы.

Фото с сайта правительства ФРГ

12 сентября в бундестаге она отметила, что проблема с наплывом беженцев «еще более масштабная», чем финансовый кризис в еврозоне десятилетней давности.

Она убеждена, что миграционный кризис имеет решающее значение для будущего Евросоюза, однако «решения мы еще не нашли», пишет DW.

Вместе с тем Меркель призвала Запад к совместным действиям, заявив, что «если Европа просто скажет: мы закрываем свои границы и нас не волнует, что происходит у наших соседей, тогда ничего не получится».

Комментируя недавние события в Хемнице и Кётене, где погибли двое немцев, канцлер отметила, что даже возмущение в связи этим не может оправдать «демонстрации с бесчеловечными лозунгами». Травлю мигрантов и «нацистские слоганы» нельзя ни простить, ни объяснить, заявила Меркель, подчеркнув, что «евреи и мусульмане являются такой же частью нашего общества, как христиане и атеисты».

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Тэги: Германия мигранты Персона: Ангела Меркель

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