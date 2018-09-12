В Гомеле ждут президента Украины Петра Порошенко

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Глава украинского государства Петр Порошенко в конце октября этого года посетит с визитом Беларусь. Здесь президент Украины вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко примут участие в Форуме регионов Беларуси и Украины.

Игорь Кизим

Такую информацию 12 сентября подтвердил журналистам посол Украины Игорь Кизим.

Он подчеркнул, что договоренность об участии двух лидеров в мероприятии была достигнута на их последней встрече.

Видеофакт. Лукашенко спел на украинском языке

I Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Гомеле 25-26 октября.

Ранее, поздравляя Порошенко с Днем Независимости, Лукашенко выразил убежденность, что добрые и дружественные отношения между нашими народами «будут и в дальнейшем служить надежной опорой для развития двустороннего взаимодействия во всех сферах».

Лукашенко отметил, что интенсивный межгосударственный диалог и практическое раскрытие потенциала белорусско-украинского сотрудничества в полной мере отвечают интересам обеих стран.  

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Тэги: Беларусь-Украина Форум регионов Беларуси и Украины Персона: Игорь Кизим Петр Порошенко Город: Гомель

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