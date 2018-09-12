Глава представительства ЕС надеется, что до конца года в Беларуси начнется реализация крупного проекта ЕС и ПРООН

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Проект ЕС и ПРООН по надлежащему управлению с бюджетом 10 млн евро находится в процессе подготовки. Об этом рассказала глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин 12 сентября журналистам в Минске, передает БелаПАН.

«Надеюсь, что мы сможем завершить все необходимые процедуры до конца этого года», — сказала она.

Ранее заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Беларуси Закари Тейлор отметил, что данный проект «сложный и чувствительный». «Мы это понимаем, поэтому хотим потратить столько времени, сколько необходимо, для того чтобы проект состоялся. Хотим убедиться в том, что те представители гражданского сообщества и госструктур понимают, что добиться достижения конструктивных результатов можно именно через диалог и совместную работу», — сказал он.

Тейлор уточнил, что принять участие в проекте смогут только официально зарегистрированные организации гражданского общества.

В ноябре прошлого года начальник отдела проектов и программ представительства ЕС в Беларуси Фредерик Кунэ сообщил БелаПАН, что ЕС готовит совместный проект со структурами ООН «по надлежащему управлению» в Беларуси. Бюджет проекта составит 10 млн евро, из них 2 млн будет направлено на поддержку реализации национального плана по правам человека.

Еще 8 млн евро будут направлены на создание площадки для взаимодействия гражданского общества и органов государственной власти. «Гражданское общество могло бы играть большую роль в принятии решений, но сейчас существует недоверие — часто необоснованное — между ним и госорганами. В рамках проекта мы хотим создать площадку для цивилизованного диалога», — сказал представитель ЕС.

Кунэ отметил, что из этих 8 млн евро 5 млн будут потрачены на конкурс грантов для совместных проектов в этой сфере.

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Тэги: Беларусь-ЕС Персона: Андреа Викторин Закари Тейлор Фредерик Кунэ Город: Минск

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