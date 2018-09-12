В Крыму морскую авиацию по тревоге подняли в воздух

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Два соединения морской авиации Черноморского флота РФ были подняты по тревоге.

Фото с сайта expert.ru

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, по замыслу учения, летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря.

В воздух были подняты самолеты разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ.

Российские военные также рассказали, что авиация в условиях противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника должна обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника, пишет krymr.com.

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Тэги: Крым аннексия Крыма боевая авиация

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