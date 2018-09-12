В России хотят узаконить дуэли — «Дуэльный кодекс» могут ввести уже в октябре
По мнению депутата нижней палаты российского парламента Сергея Иванова (фракция ЛДПР), в РФ появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, которые выражают отличные от официальных точки зрения.
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В этой связи, считает он, необходимо разложить по полочкам основные причины вызова на дуэль и порядок ее проведения. Для этого предлагается принять «Дуэльный кодекс».
Как сказано в законопроекте, дуэль должна происходить только между равными, ее цель — «решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собою, не прибегая к посторонней помощи».
В документе подчеркивается, что между гражданами дуэль возможна, но является исключением.
В кодексе
Если Госдума поддержит проект, то он может заработать уже с октября.
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