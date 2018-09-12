В России хотят узаконить дуэли — «Дуэльный кодекс» могут ввести уже в октябре

По мнению депутата нижней палаты российского парламента Сергея Иванова (фракция ЛДПР), в РФ появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, которые выражают отличные от официальных точки зрения.

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В этой связи, считает он, необходимо разложить по полочкам основные причины вызова на дуэль и порядок ее проведения. Для этого предлагается принять «Дуэльный кодекс».

Как сказано в законопроекте, дуэль должна происходить только между равными, ее цель — «решить недоразумение между отдельными государственными или муниципальными служащими между собою, не прибегая к посторонней помощи».

В документе подчеркивается, что между гражданами дуэль возможна, но является исключением.

В кодексе содержится более 80 пунктов, которыми регламентируются различные формы дуэлей, в частности на пистолетах и саблях, пишет lenta.ru, отмечая, что «Дуэльный кодекс», повторяет кодекс Дурасова 1912 года.

Если Госдума поддержит проект, то он может заработать уже с октября.