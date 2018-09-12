Столичные медики собирают на уникальный курс желающих похудеть

/ Общество
Просмотров: 444 Комментариев: 0

Бесплатные занятия для желающих похудеть жителей Партизанского района проведут специалисты 14-й районной поликлиники.

Фото pixabay.com

Как сообщается, набор в школу «Здоровое похудение» могут записаться жители в возрасте 18-49 лет.

По словам замглавврача поликлиники Ивана Подковырова, занятия помогут не только избавиться от лишнего веса, но и решить другие личностные проблемы.

Уникальность данного курса в том, что в течение двух месяцев с пациентом будет работать команда медиков (девять занятий с психологом, восемь – с инструктором по ЛФК и одно по аквааэробике).

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: похудение Персона: Иван Подковыров Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Борьба с лишним весом. Кому не стоит вступать в этот бой?

Борьба с лишним весом. Кому не стоит вступать в этот бой?

Белорусы хотят худеть быстро и без усилий

Белорусы хотят худеть быстро и без усилий

Белорусы хотят худеть быстро и без усилий

Белорусы хотят худеть быстро и без усилий

Белорусов учат худеть правильно

Белорусов учат худеть правильно

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте