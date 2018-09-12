Столичные медики собирают на уникальный курс желающих похудеть

Бесплатные занятия для желающих похудеть жителей Партизанского района проведут специалисты 14-й районной поликлиники.

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Как сообщается, набор в школу «Здоровое похудение» могут записаться жители в возрасте 18-49 лет.

По словам замглавврача поликлиники Ивана Подковырова, занятия помогут не только избавиться от лишнего веса, но и решить другие личностные проблемы.

Уникальность данного курса в том, что в течение двух месяцев с пациентом будет работать команда медиков (девять занятий с психологом, восемь – с инструктором по ЛФК и одно по аквааэробике).