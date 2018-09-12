Новый спецтариф: «Белавиа» объявила о новшествах при покупке билетов на сайте

/ Техно
Просмотров: 734 Комментариев: 0

Национальная авиакомпания «Белавиа» обновила систему бронирования и ввела специальные тарифы, доступные только при покупке билетов на сайте авиакомпании.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба «Белавиа», специальный тариф ниже на 10-17% по сравнению с минимальным действующим тарифом на соответствующих направлениях.

К примеру, на данный момент стоимость билета по минимальному тарифу по направлению Минск — Рим составляет 123 евро, согласно новому тарифу такой билет обойдется пассажиру в 103 евро (стоимость указана по направлению в одну сторону, включая все таксы и сборы).

Данный тариф будет отображаться в группе тарифов «Ограниченный эконом». Количество билетов по специальному тарифу ограничено. 

В соответствии с пожеланиями пассажиров доработан «Календарь тарифов», теперь он имеет более удобный вид вкладок. При поиске вариантов перелета наглядно отображается суммарная стоимость для всех пассажиров с учетом такс и сборов.

Кроме изменений в процессе бронирования, с 11 сентября на сайте авиакомпании пользователям предоставлена возможность забронировать отель по маршруту следования.

Как отмечают в авиакомпании, развитие и совершенствование сайта belavia.by на этом не закончится.

В ближайшее время благодаря обновлениям пассажиры смогут самостоятельно производить обмен или возврат билетов, а также управлять совершенными бронированиями, добавляя к ним дополнительные услуги, например дополнительную сумку багажа.

На данный момент также ведется разработка версии сайта авиакомпании для слабовидящих.

Обновленная версия сайта в течение месяца будет работать в тестовом режиме. «Белавиа» просит с пониманием отнестись к этому и приносит извинения за возможные сбои. 

«Белавиа» — крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 50 аэропортов 27 стран Европы и Азии.

Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ-100/200).

 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Белавиа

Другие материалы на эту тему:

16 часов полета, 12 000 км пути. Новый Embraer для «Белавиа» прибыл в Минск

16 часов полета, 12 000 км пути. Новый Embraer для «Белавиа» прибыл в Минск

Когда подешевеют билеты «Белавиа»?

Когда подешевеют билеты «Белавиа»?

Во что одеть тех, кто представляет страну? «Белавиа» показала новую униформу

Во что одеть тех, кто представляет страну? «Белавиа» показала новую униформу

«Белавиа» связала Украину и Россию

«Белавиа» связала Украину и Россию

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте