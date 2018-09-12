Новый спецтариф: «Белавиа» объявила о новшествах при покупке билетов на сайте

Национальная авиакомпания «Белавиа» обновила систему бронирования и ввела специальные тарифы, доступные только при покупке билетов на сайте авиакомпании.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба «Белавиа», специальный тариф ниже на 10-17% по сравнению с минимальным действующим тарифом на соответствующих направлениях.

К примеру, на данный момент стоимость билета по минимальному тарифу по направлению Минск — Рим составляет 123 евро, согласно новому тарифу такой билет обойдется пассажиру в 103 евро (стоимость указана по направлению в одну сторону, включая все таксы и сборы).

Данный тариф будет отображаться в группе тарифов «Ограниченный эконом». Количество билетов по специальному тарифу ограничено.

В соответствии с пожеланиями пассажиров доработан «Календарь тарифов», теперь он имеет более удобный вид вкладок. При поиске вариантов перелета наглядно отображается суммарная стоимость для всех пассажиров с учетом такс и сборов.

Кроме изменений в процессе бронирования, с 11 сентября на сайте авиакомпании пользователям предоставлена возможность забронировать отель по маршруту следования.

Как отмечают в авиакомпании, развитие и совершенствование сайта belavia.by на этом не закончится.

В ближайшее время благодаря обновлениям пассажиры смогут самостоятельно производить обмен или возврат билетов, а также управлять совершенными бронированиями, добавляя к ним дополнительные услуги, например дополнительную сумку багажа.

На данный момент также ведется разработка версии сайта авиакомпании для слабовидящих.

Обновленная версия сайта в течение месяца будет работать в тестовом режиме. «Белавиа» просит с пониманием отнестись к этому и приносит извинения за возможные сбои.