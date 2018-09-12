Лукашенко прилетел в Узбекистан

Белорусский борт № 1 успешно приземлился на узбекской земле – начинается официальный визит Александра Лукашенко в это среднеазиатское государство.

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Встречать высокого белорусского гостя в международный аэропорт имени Ислама Каримова прибыли глава правительства и министр иностранных дел Узбекистана Абдулла Арипов и Абдулазиз Камилов.

Встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым состоится завтра в резиденции Куксарой.

По итогам переговоров, которые пройдут как в узком, так и в расширенном форматах, ожидается подписание целого ряда договоров.