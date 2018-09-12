Мясникович заговорил о децентрализации власти в Беларуси

В Беларуси есть предпосылки для передачи определенных компетенций от центральных властей местным, заявил журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович по итогам круглого стола о местном самоуправлении, который состоялся 12 сентября в Минске, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Фото из архива пресс-службы президента

«Беларусь 28 лет самостоятельно осуществляет свое развитие в политическом, экономическом, международном плане, — сказал он. — Полагаю, что наработан уже достаточно серьезный багаж, чтобы определенные компетенции передать на местный уровень. Есть объективные предпосылки для определенной децентрализации».

В заседании круглого стола приняла участие делегация Конгресса местных и региональных властей Совета Европы во главе с председателем этого консультативного органа Гудрун Мослер-Тернстрем.

Участники встречи рассмотрели вопросы «сближения белорусского законодательства о местном управлении и самоуправлении и положений Европейской хартии местного самоуправления», обсудили перспективы совершенствования системы подготовки кадров для местных органов власти и обменялись мнениями о развитии ассоциаций местных советов депутатов.

Мясникович заявил участникам круглого стола, что Беларусь «не стесняется учиться у других государств и народов и не считает зазорным заимствовать чужой опыт развития гражданского общества, социально-экономического развития».

Он отметил, что в законе о местном управлении и самоуправлении, принятом в 2010 году, белорусский парламент «законодательно закрепил в стране базовые принципы Европейской хартии местного самоуправления».

В национальном законодательстве, сказал спикер, для граждан предусмотрена возможность работать в том числе «через органы территориального самоуправления», тем самым «напрямую участвовать в государственных и общественных делах».

По словам Мясниковича, это «реальный принцип развития современного гражданского общества с учетом общеевропейских принципов».

Конгресс местных и региональных властей — консультативный орган Совета Европы, в состав которого входят 324 представителя примерно 200 тысяч административно-территориальных единиц 47 государств — членов СЕ.