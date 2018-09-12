У предпринимателя милиция изъяла пива на 2 тыс. долларов

Неудачей закончилась для индивидуального предпринимателя попытка сбыта нелегального пива – у него изъяли 436 литров пенного напитка. Более того, теперь он может заплатить крупный штраф.

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Как сообщили в столичной милиции, во время проверки на складе в деревне Богатырево (Минский район) оперативниками было обнаружено и изъято 436 литра пива, хранящегося без соответствующих документов.

По оценкам специалистов, стоимость изъятого превышает четыре тысячи белорусских рублей.

В ГУВД сообщили, что ИП переклеивал этикетку производителя на свою – на ней было указано меньшее содержание этилового спирта. Экспертиза БелГим установила, что удельное содержание спирта в изъятом пиве составило более семи процентов. На реализацию данного вида продукции у ИП отсутствовала лицензия.

В результате открыто административное производство по ч. 2 ст. 12.23 КоАП. Теперь предпринимателя может ожидать штраф до пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.