Замначальник угрозыска Черкесска проведет девять лет в колонии из-за смерти задержанного

В Карачаево-Черкесии суд утвердил приговор бывшему заместителю начальника уголовного розыска Черкесска Руслану Рахаеву, осужденному после смерти задержанного, к которой, по его словам, он не причастен.

Руслан Рахаев с мамой, сестрой, племянницей и протоколами судебных заседаний за 5 лет. Фото: «Новая газета» Суд сократил ему срок заключения до 8 лет 9 месяцев, вернул звание капитана и боевые награды, разрешил работать в полиции и отменил иск в 500 тысяч российских рублей в пользу потерпевших, сообщает телеграм-канал фонда «Общественный вердикт».

По версии следствия, Рахаев 7 октября 2011 года до смерти избил 47-летнего задержанного Дахира Джанкезова, требуя признаться в краже. Экспертиза зафиксировала у того перелом десяти ребер в 18 местах, закрытый перелом грудины, ушиб легких, сердца и других внутренних органов, а также множество кровоподтеков и ссадин. В июле 2013 года суд уже приговорил Рахаева к 13 годам колонии, но это решение отменили из-за многочисленных процессуальных нарушений.

Подчиненные Рахаева дали показания против своего начальника и настаивали, что это он убил задержанного. Рахаев утверждал, что в гибели Джанкезова виноваты сотрудники его отдела. Экспертиза показала, что травмы на голове Джанкезова появились до его встречи с Рахаевым.