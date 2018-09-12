«Белпочта» потеряла 4,6 млн рублей из-за ограничений на беспошлинные посылки

Вследствие введения порога беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в 22 евро потери доходов РУП «Белпочта» в 2017 году составили 4,6 млн рублей.

Об этом сообщили представители «Белпочты» на встрече с первым вице-премьером правительства Беларуси Александром Турчиным, сообщает БелаПАН .

С 2016 года белорусам приходится платить таможенные платежи при превышении стоимости заказанного товара в 22 евро и весом более 10 килограммов. Если лимит превышен, адресат заплатит 30% от суммы превышения (но не менее 4 евро за кг), а также таможенный сбор 5 евро. Ранее лимит на посылки для личного пользования составлял 200 евро и 31 килограмм в месяц.

В частности, в течение трех лет в странах ЕАЭС должны принять единые лимиты по максимальной стоимости и весу посылок из-за рубежа. Так, Россия и Казахстан снизят свои лимиты с 1 тысячи евро до 200, а Беларусь может повысить с 22 до 200.