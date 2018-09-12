Минское «Динамо» победило «Спартак» в КХЛ

Во втором домашнем поединке главный хоккейный клуб Беларуси одолел московский «Спартак» со счетом 3:1.

На 5-й минуте у минчан забил Ковыршин, на 32-й счет сравнял Трунев. Победу динамовцам принесли две шайбы: на 50-й минуте отличился Хауден, на 60-й — Павлович.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, С.Костицын (К) — Хауден — А.Костицын; Осипов — Хенкель, Павлович (А) — Беннетт — Пулккинен; Лисовец — Знахаренко, Китаров (А) — Ковыршин — Парфеевец; Литвинов — Волков — Буйницкий; Хохлов, Дроздов;

СПАРТАК: Гудачек (Беспалов); Кутейкин (А) — Кулик, Карсумс — Зубов (А) — Хохлачев; Осипов — Дыбленко, Филатов — Ганзл — Даугавиньш; Калинин (К) — Сорокин, Никонцев — Максвелл — Лещенко; Косов — Шашков — Трунев; Цыплаков, Шалагин.

Четыре предыдущих матча динамовцы проиграли, уступив «Ак Барсу» (0:2), «Торпедо» (2:3), «Нефтехимику» (1:2) и «Йокериту» (1:4).