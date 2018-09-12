Сепаратисты убили 20-летнего украинского военного на Донбассе

Боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Ярослав Бугаевский погиб от смертельных ран, полученных во время минометного обстрела.

«Сегодня в зоне АТО героически погиб шосткинец, боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Ярослав Бугаевский. Ему было всего 20 лет. В городе объявлен траур на ближайшие 3 дня. О дате похорон будет сообщено дополнительно», — сообщил городской голова Шостки Николай Нога.

Не закончив обучение в Шосткинском химико-технологическом колледже, Ярослав вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.