Видеофакт. В Гродно осудили 25 человек за инсценировки аварий

Приговор вынес суд Октябрьского района Гродно, он зачитывался около получаса.

Фигуранты дела получили от года исправительных работ до семи с половиной лет строгого режима с конфискацией имущества, сообщает телеканал ОНТ . Это одно из самых громких дел в регионе. Преступная группа действовала там в 2015—2016 годах.

Злоумышленники инсценировали ДТП, а чтобы получить как можно больше денег, они наносили автомобилям дополнительные повреждения. Потом участники «аварий» делили между собой страховые выплаты.

Также мошенники подбирали автомобили представительского класса, подыскивали водителей и договаривались с ними и об инсценировке аварий, и о дальнейшем дележе выплат. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

«Впереди еще апелляционная инстанция будет рассматривать дело, также есть некоторые расхождения в запрашиваемых сроках и назначенным судом наказанием. Когда прокуратура получит приговор, уже будет принято окончательное решение, будем ли мы опротестовывать его. Приговор был несколько мягким, хотя по некоторым моментам позиции суда и государственного обвинения в принципе совпали», — рассказал прокурор отдела прокуратуры Гродненской области Алексей Готовчиц.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.