Видеофакт. В Гродно осудили 25 человек за инсценировки аварий

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Приговор вынес суд Октябрьского района Гродно, он зачитывался около получаса.

Фигуранты дела получили от года исправительных работ до семи с половиной лет строгого режима с конфискацией имущества, сообщает телеканал ОНТ. Это одно из самых громких дел в регионе. Преступная группа действовала там в 2015—2016 годах.

Злоумышленники инсценировали ДТП, а чтобы получить как можно больше денег, они наносили автомобилям дополнительные повреждения. Потом участники «аварий» делили между собой страховые выплаты.

Житель Гродно зарабатывал на жизнь инсценировкой ДТП

Также мошенники подбирали автомобили представительского класса, подыскивали водителей и договаривались с ними и об инсценировке аварий, и о дальнейшем дележе выплат. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей.

«Впереди еще апелляционная инстанция будет рассматривать дело, также есть некоторые расхождения в запрашиваемых сроках и назначенным судом наказанием. Когда прокуратура получит приговор, уже будет принято окончательное решение, будем ли мы опротестовывать его. Приговор был несколько мягким, хотя по некоторым моментам позиции суда и государственного обвинения в принципе совпали», — рассказал прокурор отдела прокуратуры Гродненской области Алексей Готовчиц.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

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Тэги: автомошенники ДТП инсценировка ДТП аварии суд приговор Персона: Алексей Готовчиц Город: Гродно

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