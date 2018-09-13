Видеообзор. Как «Динамо» обыграло «Спартак»

12 сентября минское «Динамо» одержало первую победу в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. Минчане на своей площадке победили московский «Спартак» со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Шайбы забросили:

у хозяев — Евгений Ковыршин (5.26, ассистенты — Тему Пулккинен, Патрик Верчох), Куинтон Хауден (50.39, Александр Павлович, Патрик Верчох), Александр Павлович (59.37, в пустые ворота);

у гостей — Максим Трунев (32.37, Ярослав Косов).

Отметим, что до этого «Динамо» потерпело четыре поражения в основное время в четырех матчах. Несмотря на победу над «Спартаком» в Западной конференции «Динамо» с 2 очками по-прежнему занимает последнее 12-е место (разница шайб 7-12).