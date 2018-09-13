Игрок «Динамо» о победе над «Спартаком»: мы очень счастливы, долго к этому шли
Минское «Динамо» после четырех поражений подряд одержало победу в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ – 12 сентября дома минчане обыграли московский «Спартак» со счетом 3:1.
Судя по комментариям главного тренера и игроков минчан, этот выигрыш действительно многое значит для команды
«Сегодня мы нашли путь к победе. Она много значит для команды и болельщиков. Очень важно было открыть счет. Нам удалась игра в меньшинстве, хорошо сыграл вратарь. Доволен, что в третьем периоде удалось переломить ситуацию после неудачного второго. В перерыве мы говорили о том, что нам нужна победа и надо играть проще. Важно верить в себя и команду вне зависимости от результата», — сказал главный тренер «Динамо» Горди Дуайер.
«Всех поздравляю с победой! Мы очень счастливы, долго к этому шли. В прошлом году мы также ужасно начали чемпионат. Тяжело было и тогда, и сейчас», – сказал нападающий Александр Павлович в комментарии
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