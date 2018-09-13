Трамп пригрозил «быстрым и сильным ответом» за любое вмешательство в американские выборы

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Президент США Дональд Трамп заявил, что принял самые решительные и жесткие меры для защиты избирательной системы Соединенных Штатов. Слова Трампа приводит пресс-служба Белого дома.

Отныне спецслужбы США должны будут оценивать степень иностранного вмешательства после любых выборов разного уровня в стране. «Если США установят, что какое-либо вмешательство произошло, будет обеспечен быстрый, сильный и пропорциональный ответ», – пообещал американский лидер.

12 сентября Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в избирательный процесс США. Степень и масштаб конкретных санкций будут определять Государственный департамент и министерство финансов.

В ноябре этого года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит полностью переизбрать Палату представителей, а также 35 сенаторов из 100.

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Тэги: США Персона: Дональд Трамп

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