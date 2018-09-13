Стрельба в Калифорнии: мужчина убил пятерых человек и покончил с собой

Настоящая трагедия развернулась в Бейкерсфилд (американский штат Калифорния) — здесь погибли шесть человек.

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Как сообщает CBS , супружеская пара зашла в офис одной из транспортных компаний, где у главы семьи возник конфликт с другим посетителем.

Не найдя аргументов мужчина начал стрелять, в результате погиб его «недруг», жена, а также еще один человек, зашедший в офис.

Позже, скрываясь с места преступления, он застрелил еще двоих.

Кроме этого, убийца захватил автомобиль с женщиной и ребенком (в скорости им удалось сбежать).