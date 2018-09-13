Фотофакт. Как Мирзиёев встречал Лукашенко

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Президенты Узбекистана и Беларуси проводят встречу в государственной резиденции «Куксарой» («Голубой дворец») в Ташкенте.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Узбекистан накануне, 12 сентября.

По словам Шавката Мирзиёева, «за последние два года сотрудничество между нашими странами достигло такого уровня, который радует наши народы — товарооборот по итогам 2017 года вырос на 60%».

Он отметил, что только в январе-июле объем вырос почти в четыре раза.

«Мы готовы сотрудничать и обмениваться опытом во взаимовыгодных сферах», — в свою очередь заметил Александр Лукашенко.

Обмениваясь мнениями по международной и региональной повестке, главы государств подтвердили совпадение позиций сторон по многим актуальным вопросам, отмечает пресс-служба узбекского лидера. Лукашенко пригласил Мирзиёева посетить Беларусь с визитом в любое удобное для него время.

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Тэги: Беларусь-Узбекистан Персона: Шавкат Мирзиёев Александр Лукашенко Город: Ташкент

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