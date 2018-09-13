Три мотоциклиста пострадали за один день

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Неудачным выдался минувший вторник для столичных байкеров — в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали три мотоциклиста и один пассажир.

Открытие мотосезона-2018 в Минске / Фото носит иллюстративный характер

По информации минской Госавтоинспекции, первая авария произошла днем. Примерно в 14:15 «Мерседес» на перекрестке Я.Коласа/Б.Хмельницкого столкнулся с попутным «Сузуки». В данном случае байкер получил легкие повреждения.

В районе универсама «Центральный» на проспекте Независимости около 21:40 «Мицубиси» перестраивался со второй полосы движения в первую и сбил «Кавасаки» — мотоциклист и его пассажир получили травмы.

Почти в полночь на проспекте Машерова водитель «Ямахи» без номерного знака проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке и предпринял попытку скрыться. Однако возле дома № 18 он не справился с управлением, наскочил на бордюр, выехал за пределы дороги и врезался в препятствие. Мужчина получил повреждения, с которыми был госпитализирован.

Напомним, вечером 6 сентября в центре Минска рейсовый городской автобус № 129 при повороте налево с улицы Свердлова на улицу Ульяновскую столкнулся с мотоциклом «Хонда» — байкер получил закрытую ЧМТ и закрытый перелом левой лопатки.

А в Могилеве мотоциклист при обгоне врезался в маршрутку и погиб.

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Тэги: ДТП мотоциклист Город: Минск

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