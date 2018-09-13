Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России

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Европейский союз продлил действие санкций в отношении российских граждан и компаний еще на полгода — до 15 марта 2019, сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции действуют в отношении 155 физических лиц и 44 юридических лиц.

ЕС  ввел несколько пакетов санкций в отношении России и ее конкретных граждан с марта 2014 года за присоединение Крыма.

Санкции из-за роли России в украинском кризисе также ввели США. Еще ряд стран присоединились к европейским и американским санкциям.

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Тэги: антироссийские санкции Евросоюз-Россия

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