Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России

Европейский союз продлил действие санкций в отношении российских граждан и компаний еще на полгода — до 15 марта 2019, сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции действуют в отношении 155 физических лиц и 44 юридических лиц.

ЕС ввел несколько пакетов санкций в отношении России и ее конкретных граждан с марта 2014 года за присоединение Крыма.

Санкции из-за роли России в украинском кризисе также ввели США. Еще ряд стран присоединились к европейским и американским санкциям.