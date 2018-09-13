Евросоюз на полгода продлил санкции в отношении России
Европейский союз продлил действие санкций в отношении российских граждан и компаний еще на полгода — до 15 марта 2019,
Санкции действуют в отношении 155 физических лиц и 44 юридических лиц.
ЕС ввел несколько пакетов санкций в отношении России и ее конкретных граждан с марта 2014 года за присоединение Крыма.
Санкции из-за роли России в украинском кризисе также ввели США. Еще ряд стран присоединились к европейским и американским санкциям.
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