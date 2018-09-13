Лукашенко: если бы мы научились торговать, как узбеки, мы были бы в два раза богаче

Александр Лукашенко считает, что белорусам следует поучиться умению торговать у узбеков. Такие мысли глава белорусского государства озвучил 13 сентября на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Если бы мы научились торговать, как узбеки, представлять товар, который производим, мы были бы в два раза богаче. Думаю, вы нас научите и этой доброй практике», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, белорусский президент прибыл в Узбекистан с официальным визитом 12 сентября.

Ранее во время встречи 13 сентября Лукашенко пригласил Мирзиёева посетить Беларусь в любое удобное для президента Узбекистана время.