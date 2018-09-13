Лукашенко: если бы мы научились торговать, как узбеки, мы были бы в два раза богаче

/ Экономика
Просмотров: 807 Комментариев: 2

Александр Лукашенко считает, что белорусам следует поучиться умению торговать у узбеков. Такие мысли глава белорусского государства озвучил 13 сентября на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Если бы мы научились торговать, как узбеки, представлять товар, который производим, мы были бы в два раза богаче. Думаю, вы нас научите и этой доброй практике», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, белорусский президент прибыл в Узбекистан с официальным визитом 12 сентября.

Ранее во время встречи 13 сентября Лукашенко пригласил Мирзиёева посетить Беларусь в любое удобное для президента Узбекистана время.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Узбекистан Персона: Александр Лукашенко Шавкат Мирзиёев Город: Ташкент

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко предложил Узбекистану «уголок земли в центре Европы»

Лукашенко предложил Узбекистану «уголок земли в центре Европы»

Лукашенко летит в Ташкент перезагружать отношения с Узбекистаном

Лукашенко летит в Ташкент перезагружать отношения с Узбекистаном

Смерть Каримова. Узбекские вопросы в проекции на Беларусь

Смерть Каримова. Узбекские вопросы в проекции на Беларусь

Первый рейс из Ташкента прилетел в Минск

Первый рейс из Ташкента прилетел в Минск

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте
  • Укбекистан поставляет на экспорт - углеводороды , цветные металлы , хлопок-волокно , плодоовощную продукцию . Страна имеет газ и нефть , уран , цветные металлы в т.ч. золото , изобилие хлопка и плодоовощной продукции с низкой себестоимостью . Вся экспортная продукция Узбекистана востребована и расходится как горячие пирожки даже в ЕС . Умение торговать - это все таки не товар .
  • А какая продукция РБ востребована на рынке?
  • А какая продукция РБ востребована на рынке?