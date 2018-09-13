Рабочий «Боровляны-сервис» подстрекал к даче взяток за решение вопроса о выделении участков на кладбище

По материалам территориального отдела по борьбе с экономическими преступлениями прокурор Минского района возбудил четыре уголовных дела по фактам подстрекательства к даче взяток, пишет БелаПАН .

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что рабочий предприятия «Боровляны-сервис» Р., 1987 года рождения, в 2017 и 2018 годах подстрекал граждан к даче взяток должностным лицам Боровлянского сельисполкома за благоприятное решение вопросов о выделении земельных участков на кладбище для захоронения их умерших родственников.

Впоследствии Р. встречался с этими гражданами и получал от них деньги для дальнейшей передачи должностным лицам сельисполкома. Суммы взяток составляли от 1.150 до 2.650 рублей.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Минский районный отдел Следственного комитета.