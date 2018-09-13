Рабочий «Боровляны-сервис» подстрекал к даче взяток за решение вопроса о выделении участков на кладбище

/ Происшествия
Просмотров: 133 Комментариев: 0

По материалам территориального отдела по борьбе с экономическими преступлениями прокурор Минского района возбудил четыре уголовных дела по фактам подстрекательства к даче взяток, пишет БелаПАН.

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что рабочий предприятия «Боровляны-сервис» Р., 1987 года рождения, в 2017 и 2018 годах подстрекал граждан к даче взяток должностным лицам Боровлянского сельисполкома за благоприятное решение вопросов о выделении земельных участков на кладбище для захоронения их умерших родственников.

Впоследствии Р. встречался с этими гражданами и получал от них деньги для дальнейшей передачи должностным лицам сельисполкома. Суммы взяток составляли от 1.150 до 2.650 рублей.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Минский районный отдел Следственного комитета.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: взятки

Другие материалы на эту тему:

Шоколадки, коньяк и календарик. В борьбе с коррупцией мелочей не бывает?

Шоколадки, коньяк и календарик. В борьбе с коррупцией мелочей не бывает?

«Маски-шоу». Директора стеклозавода «Неман» задержали за взятку

«Маски-шоу». Директора стеклозавода «Неман» задержали за взятку

Бывшая глава ФСЗН Людмила Бачило осуждена на восемь лет за взятки

Бывшая глава ФСЗН Людмила Бачило осуждена на восемь лет за взятки

Сытая сессия. Двое преподавателей из Пинска попались на взятках съестным

Сытая сессия. Двое преподавателей из Пинска попались на взятках съестным

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте