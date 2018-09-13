Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по современному пятиборью
Белорусская атлетка Анастасия Прокопенко завоевала золотую медаль на проходящем в Мехико чемпионате мира по современному пятиборью.
Финишировав первой в заключительном виде программы (бег + стрельба), она обошла ставшую серебряным призером немку Аннику Шлеу на 14 баллов.
По словам спортсменки, она верила, но сомневалась в успехе. «Моя стрельба была фантастической, бежала я тоже очень быстро. И уже после бега поверила, что может произойти что-то грандиозное», — приводит пресс-служба НОК слова Прокопенко.
Тройка призеров выглядит так:
- Анастасия Прокопенко (Беларусь) — 1346;
- Анника Шлеу (Германия) — 1332;
- Мари Отез (Франция) — 1329.
Это первая высшая награда на таком уровне для нашей соотечественницы.
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