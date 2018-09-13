Белоруска Анастасия Прокопенко завоевала золото на ЧМ по современному пятиборью

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Белорусская атлетка Анастасия Прокопенко завоевала золотую медаль на проходящем в Мехико чемпионате мира по современному пятиборью.

Финишировав первой в заключительном виде программы (бег + стрельба), она обошла ставшую серебряным призером немку Аннику Шлеу на 14 баллов.

По словам спортсменки, она верила, но сомневалась в успехе. «Моя стрельба была фантастической, бежала я тоже очень быстро. И уже после бега поверила, что может произойти что-то грандиозное», — приводит пресс-служба НОК слова Прокопенко.

Тройка призеров выглядит так:

  1. Анастасия Прокопенко (Беларусь) — 1346;
  2. Анника Шлеу (Германия) — 1332;
  3. Мари Отез (Франция) — 1329.

Это первая высшая награда на таком уровне для нашей соотечественницы.

 

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Тэги: современное пятиборье Персона: Анастасия Прокопенко Анника Шлеу Мари Отез Город: Мехико

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