Президент Узбекистана: Якуб Колас очень много писал об узбеках

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал, что в его стране с большим уважением относятся к белорусскому писателю и поэту Якубу Коласу и его творчеству. Об этом Мирзиёев заявил 13 сентября на переговорах с Александром Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Мирзиёев напомнил, что недавно в Ташкенте был открыт бюст Якуба Коласа. Более того, по словам президента Узбекистана в ближайшее время планируется назвать одну из улиц города в честь белорусского поэта.

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«Он очень много писал об узбеках. В те тяжелые годы он был в Узбекистане с семьей, жил здесь и знает характер узбеков, то трудолюбие, которое похоже на белорусское. К его многим произведениям в Узбекистане относятся с любовью», — цитирует Мирзиёева пресс-служба президента Беларуси.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны Якуб Колас с семьей какое-то время жил в эвакуации в Ташкенте. 

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Тэги: Беларусь-Узбекистан белорусская литература Персона: Шавкат Мирзиёев Александр Лукашенко Якуб Колас Город: Ташкент

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