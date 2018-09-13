В Светлогорске при ликвидации аварии умер работник коммунального предприятия

Очередной случай смерти на рабочем месте зафиксирован в Беларуси — на этот раз несчастный случай произошел в Светлогорске.

Фото с сайта «Ранак»

Как сообщает «Ранак», на улицу Мирошниченко произошел порыв водовода. На место аварии выбыла бригада ремонтников КЖУП «Светочь».

Чтобы перекрыть вентиль, один из работников спустился в колодец. Ему стало плохо. Коллеги поспешили на помощь, достали его из колодца и вызвали «скорую».

К сожалению, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Тело мужчины передано для проведения судебной экспертизы, которая должна ответить на вопрос: что стало причиной смерти?

Известно, что мужчине было 40 лет.