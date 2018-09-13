В пятницу в Беларуси будет тепло, но не обойдется без дождей
14 сентября в Беларуси прогнозируется теплая погода, однако не обойдется без осадков.
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по южной части страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.
Ветер будет северо-восточный, восточный слабый.
Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем — +15..+21°С. По юго-востоку ночью +14..+16°С, днем — +22..+27°С.
В Минске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%), днем кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Температура воздуха +19..+21°C. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, сообщает
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