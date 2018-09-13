В пятницу в Беларуси будет тепло, но не обойдется без дождей

14 сентября в Беларуси прогнозируется теплая погода, однако не обойдется без осадков.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по южной части страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет северо-восточный, восточный слабый.

Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем — +15..+21°С. По юго-востоку ночью +14..+16°С, днем — +22..+27°С.