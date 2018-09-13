В Беларуси утверждена антиинфляционная программа

Новая антиинфляционная программа утверждена совместным постановлением Совета министров и Национального банка № 658/12 от 12 сентября, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Программа принята «в целях создания условий для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий».

Документ содержит меры, направленные на: ликвидацию существующих диспропорций в ценообразовании и уменьшение темпов роста административно регулируемых цен и тарифов; совершенствование налоговой политики в части прозрачности и предсказуемости на среднесрочный период; развитие конкуренции и снижение монополизации экономики; снижение инфляционных ожиданий и повышение доверия к экономической политике государства.

Кроме того, программа определяет количественный среднесрочный ориентир по уровню инфляции — поддержание на уровне 4%. Предполагается закреплять индикативный показатель прогнозного уровня базовой инфляции на очередной год в составе расчетных балансовых показателей социально-экономического развития Республики Беларусь.

«В целях закрепления ответственности Национального банка за достижение стабильности цен в стране, усиления его операционной самостоятельности запланировано внесение изменений в Банковский кодекс. Для безинфляционного экономического роста намечено повышение доверия к национальной валюте, расширение сферы использования белорусского рубля», — сообщает пресс-служба.

Как считают в правительстве, реализация этих мер снизит влияние высокой волотильности цен на отдельные виды товаров, в том числе сезонных, будет способствовать установлению объективных цен на импортируемую продукцию, в особенности на товары критического импорта.

Кроме того, программа внедряет механизмы поэтапного перехода к регулированию цен на товары хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение, а также установление тарифов на среднесрочный период на отдельные услуги естественных монополий, в том числе с учетом роста уровня доходов населения.

В сфере ЖКХ предусмотрено поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения (ежегодное увеличение цен на энергоресурсы для населения и снижение тарифов на них для промышленности на сумму дополнительной выручки от реализации услуг населению. Помимо этого, предусмотрена оптимизация затрат на оказание ЖКУ, разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения затрат, что позволит при принятии решений по изменению уровня тарифов основываться на определенных индикаторах возможного роста по затратным статьям.

Намечено установить порядок изменения тарифов на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным, а также железнодорожным транспортом только на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, а на перевозку пассажиров городским, пригородным автомобильным — еще и с ориентацией на изменение уровня доходов населения. В 2020 году планируется достигнуть 60-процентного уровня возмещения тарифами затрат на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Программа также предусматривает изменение тарифов на услуги сотовой подвижной электросвязи, доступа в сеть интернет на основе заранее утвержденных критериев и с определенной периодичностью, учитывая интересы потребителей и поддержание инвестиционной активности поставщиков услуг. Планируется достигнуть 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на регулируемые услуги электро- и почтовой связи, в том числе за счет оптимизации затрат, что исключит повышение тарифов высокими темпами.

В сфере фармакологии предполагается внедрить порядок регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства на основе принципов референтного ценообразования, что исключит реализацию лекарственных средств по необоснованно высоким ценам.

В аграрной сфере запланировано проведение «взвешенной ценовой политики с учетов внешних и внутренних факторов и внедрение методики определения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд в зависимости от эффективности переработки».

Будет продолжен мониторинг изменения цен и сплошное обследование товарной номенклатур реализуемой продукции за счет добровольного партнерства МАРТ (заключения соглашений) с производителями, торговыми и общественными объединениями и внедрения электронных способов обработки данных.

Республиканским органам госуправления и иным госорганизациям, подчиненным правительству, Национальному банку, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) информацию о ходе реализации антиинфляционной программы.

МАРТ необходимо осуществлять мониторинг выполнения программы и ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информировать Совмин о ходе ее реализации.