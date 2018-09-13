Установлены личности подростков, повредивших в Жодино 18 автомобилей

Установлены личности двух подростков, которые повредили в Жодино 18 автомобилей, сообщает УВД Миноблисполкома.

Фото с сайта УВД Миноблисполкома

Установить злоумышленников помог житель Жодино, который увидел в СМИ сообщение о повреждении 18 машин и фото подозреваемых в этом подростков. На одной из улиц Жодино он увидел похожих подростков и сразу же позвонил в милицию. Оперативному дежурному Жодинского ГОВД мужчина назвал улицу, по которой шли подростки, и направление, в котором они двигаются. Дежурный направил ближайший наряд патрульной службы по указанному адресу, а жодинец, опознавший подростков, продолжал идти за ними и по телефону сообщал дежурному об их маршруте. Прибывшие на место патрульные задержали подростков и доставили их для разбирательства в ГОВД, туда же вызвали и их родителей.

Обоим подросткам по 13 лет, они живут в одном из поселков Смолевичского района и учатся в местной школе, а в Жодино иногда приезжают на электричке «в поисках развлечений». Вначале подростки утверждали, что к повреждению машин они не имеют никакого отношения. Но когда им и их родителям показали видео с различных камер наблюдения, на котором видно, как «очень похожие на них» подростки сперва ходят на стоянке возле машин, а потом идут в сторону железнодорожного вокзала, где одна из камер снимает их крупным планом, подозреваемые во всем сознались.

По их словам, в тот день они приезжали в Жодино на городской пляж, а когда пришли на вокзал, чтобы вернуться на электричке домой, оказалось, что до ближайшего поезда еще два часа. Чтобы чем-то себя занять, подростки отправились в сторону ближайшей автостоянки.

«Куском проволоки, найденной по дороге, они начали царапать машины на стоянке. И если один из них выбирал старые «Москвичи», «Жигули» и «Гольфы», то второй принципиально оставлял свои «автографы» только на дорогих иномарках. О последствиях, как это часто бывает в таких случаях, подростки даже и не задумывались», — говорится в сообщении УВД.