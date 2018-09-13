По комбайну в день: на Брестчине уборка урожая выходит боком сельхозпредприятиям

В Березовском районе во время уборки кукурузы сгорел кормоуборочный комбайн «КВК-800».

Фото pxhere.com

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло накануне, 12 сентября, около четырех часов дня в поле возле деревни Пешки.

Механизатор пытался самостоятельно справиться с огнем при помощи огнетушителя, затем вызвал спасателей. К моменту их прибытия машина была полностью охвачена огнем.

Сгоревший комбайн 2012 года выпуска принадлежал местному сельхозпредприятию.

Представитель УОМЧС Юлия Колток сообщила БелаПАН, что похожий случай произошел 11 сентября во время уборки кукурузы в поле у деревни Малые Орлы (Столинский район). Огнем был уничтожен кормоуборочный комбайн «КВК-800» (2010 года выпуска) местного сельхозпредприятия.

Причина обоих пожаров устанавливается.